Due incidenti nel pomeriggio sulle strade del comasco. UNo con conseguenze serie – dalle prime info – per la ragazzina di 11 anni coinvolta. E’ successo alle 17,30 in via Puecher a Canzo: la giovane, pare in bicicletta dalle prime info, urtata da un’auto e finita a terra. Condizioni apparse serie per lei. Trasporto in ambulanza a Lecco, prognosi riservata.

Quasi miracolato, invece, il 42enne centauro che nel pomeriggio a Faloppio (via Veneto) è finito a terra dopo l’urto con un’auto alòl’incrocio che porta verso il centro paese. Moto colpita in pieno come confermano le foto dei vigili del fuoco. Spavento per la donna al volante dell’auto (rimasta sotto choc) e per il centauro, comunque non ricoverato anche se contuso. A vedere le foto dell’impatto le conseguenze sembrano molto più drammatiche.