Tutto pronto per la terza edizione di Gastrolario, annuale rassegna gastronomica di cucina tipica lariana, che ha eletto come protagonisti il pesce di lago e il missoltino, il re delle specialità del nostro territorio.

Venticinque i ristoranti coinvolti pronti a soddisfare i propri commensali con grandi piatti di pesce e ricchi menù degustazione dal 1 al 31 ottobre 2020.

I propri giudizi potranno essere espressi online sul sito di Gastrolario per contribuire a selezionare i piatti d’eccellenza della cucina di lago lariana. Fra tutti coloro che esprimeranno la loro preferenza, i più fortunati vinceranno una cena in uno dei ristoranti in gara.

“Ci sono pochi luoghi al mondo dove una persona può mangiare con questa vista e in questa atmosfera. Il modo migliore per far conoscere questo territorio è coniugare la bellezza del paesaggio con la bellezza dei piatti che i nostri ristoratori vi proporranno – spiega Claudio Bizzozero, patron del Festival – piatti pochi noti della nostra tradizione che meritano di essere conosciuti e valorizzati. Proprio per questo è nato Gastrolario”.

“Questo è un momento indubbiamente difficile dove per persone hanno voglia di ricominciare a vivere e di venire in posti belli come questo – racconta Bizzozero – vogliamo valorizzare ancora una volta il territorio in termini culinari. Siamo alla terza edizione del festival della cucina di lago dedicato al missoltino e al pesce di lago”.

I ristoranti che partecipano all’edizione 2020 di Gastrolario

Ristorante Gnocchetto – Tavernerio

Osteria dal Pain – Como

Osteria del Km Zero – Mariano Comense

Antica Trattoria da Luigino – Montano Lucino

Capolinea Bistrot – Brunate

Ristorante Salice Blu – Bellagio

Osteria La Lanterna – Valsolda

Usteria Pianèla – Cantù

Gesumin Ristorante – Como

La Locanda dell’Oca Bianca – Como

Osteria Al Vecchio Bacucco – Ossuccio

Locanda San Martino – San Siro

Osteria del Nani – San Fermo della Battaglia

Ristorante Arcade – Grandate

Albergo Boutique Bellavista – Brunate

Ristorante Frate – Como

Ristorante Momi – Blevio

Ittiturismo Da Abate – Lezzeno

Ristorante La Baia di Moltrasio – Moltrasio

Ristorante Imperialino – Moltrasio

Ristorante La Ghironda – Como

Crott Dal Murnee – Albavilla

Albergo Ristorante Il Belvedere – Torno

Hotel Ristorante Vapore – Torno

Ristorante Antica Darsena – Como

Sponsor di questa terza edizione: Madonna delle Vittorie, Gorla, San Bernardo, Marzadro, Cassa Rurale ed Artigiana.

