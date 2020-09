Mentre la situazione dell’emergenza Covid in Italiua mostra segnali allarmaneti in almeno due regioni (Lazio e Campania), in Lombardia oggi i dati restano tutto sommato sotto controllo. Sono stati effettuati 7.933 tamponi e rilevati 119 nuovi positivi per una percentuale pari all’1,5. Un solo nuovo caso da noi rispetto ai 6 di ieri.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

Secondo il bollettino diffuso dall’Istituto superiore di Sanità, la Lombardia ha un indice di contagiosità (RT) molto basso. Come spiega bene questo articolo di @Alberto Giannoni pubblicato da Il Giornale

, la media italiana è 0,95 e 12 regioni sono sopra l’1.

La Lombardia si attesta invece a 0,75. Fanno meglio solo Basilicata e Valle d’Aosta. Bene, è però necessario non mollare e andare avanti con comportamenti responsabili senza mai abbassare la guardia.

I dati di oggi in Lombardia

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 7.933, totale complessivo: 2.076.349

i nuovi casi positivi: 119 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 2 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 80.041 (+20), di cui 1.518 dimessi e 78.523 guariti

in terapia intensiva: 31 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 306 (+4)

i decessi, totale complessivo: 16.948 (+2)

I nuovi casi per provincia: