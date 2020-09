Conversescion 28 settembre – Michela Olivieri, Edy Tassi e Monique Patè

La settimana di Conversescion inizia con la dolcezza di Michela Olivieri, pasticcera e cioccolatiera. Le specialità del momento sono il pane dei morti e le ossa da mordere già in clima autunnale. La scrittrice e traduttrice Edy Tassi, in collegamento Skype, da poco anche coach writer ci regala qualche buon consiglio per iniziare a cimentarsi con la scrittura. A proposito di coach ecco Monique Patè che è una coach cancer, ovvero una professionista che affianca malati di cancro in un percorso volto a migliorare il loro lifestyle, tra l’altro insegnando loro anche come alimentarsi. Mercoledì sarà opite al Kitchen Cabaret di Pini e Stella a L’Officina della Musica

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-28092020/