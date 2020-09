Il Como parte bene. FGrande successo a Meda (con il Renate) dopo una partita non facile e con dieci uomini dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Cicconi per doppia ammonizione. Il miracolo lo ha fatto, nel finale di gara, il portiere Facchin con una grande parata su un rigore calciato dal Renate. Al portierone azzurro il Como (foto sopra) dedica una sezione della home page della sua pagina Facebook con queste parole

Dite la verità, questo lunedì mattina è meglio del solito!

Pert Facchin grandi elogi anche dei tifosi sui vari social collegati alla società. Elogi e complimenti per una grande prodezza: intuito e freddezza per neutralizzare il rigore.

Non solo Facchin che occupa, giustamente, la prima pagina. Ma anche altre foto della bella prestazuione di ieri con esultanza del gruppo. Era tanto che questo non si verificava più, il Como è partito di slancio.