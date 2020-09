Presa diretta di CiaoComo nel primo giorno di chiusura della strada Regina ad Argegno per i lavori di messa in sicurezza, dopo la frana dei giorni scorsi.

«Non appena è stato confermato l’inizio dei lavori ci siamo subito mobilitati con la navigazione – ha raccontato il sindaco di Argegno Anna Dotti – anche per il trasporto dei bambini da casa a scuola e viceversa. Asf ha potenziato il suo servizio, stiamo cercando di fare tutto il possibile per minimizzare i disagi per studenti e pendolari fino a quando la strada non sarà riaperta del tutto, cosa che dovrebbe avvenire mercoledì».

