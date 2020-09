Le frane di venerdì ancora da sistemare. E così Anas ha annunciato che da domani mattina alle 8 (e fino alle 19) la statale Regina resterà chiusa tra Argegno e Colonno per permettere i lavori di messa in sicurezza. Stessa cosa anche martedì e mercoledì 30, stessi orari previsti. Dalle 19 alle 8 del mattino, invece, sarò ripristinato il senso unico alternati in vigore da venerdì sera. Bel guaio anche se l’intervento va fatto obbigatoriamente dopo lo smottamento.

Foto 3 di 3





Leggi anche viabilità e guai Sulla Regina il senso unico alternato: tanto materiale da rimuovere

Ma per migliaia di persone un problema rilevante, autotrasportatori compresi. Si dovrà trovare percorsi alternativi, più lunghi e con il rischio di ingolfare altre arterie. Ma non ci sono alternative: i disagi maggiori per i frontalieri di ritorno dalla Svizzera nel pomeriggio. La strada tornerà percorribile – a senso unico alternato con semaforo – solo dopo le 19.