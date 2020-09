Sono stati inaugurati questa mattina, ad Olgiate Comasco, presso il centro sportivo intitolato a Mario Briccola, i nuovi campi sportivi (tre in sintetico e uno in erba), alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e della cittadinanza. «È una grande soddisfazione – ha commentato Enrico Levrini, presidente della pro Olgiate – è incredibile essere qua, un anno fa nessuno avrebbe pensato di poter raggiungere questo risultato. Questo è un aiuto importante per tutte le squadre che qui si allenano e giocano. Oltre a questo, il weekend del 10/11 ottobre si terranno qui anche i campionati nazionali di BMX, e siamo davvero felici di poter ospitare questi atleti in una struttura nuova e attrezzata».

«È una struttura all’avanguardia – ha aggiunto Emilio Ostinelli – i prodotti installati sono l’ultima generazione di campi in erba artificiale, c’è stata una particolare attenzione dal punto di visto ecologico ed ecocompatibile, in modo da coniugare il massimo della performance con il rispetto per l’ambiente».

In occasione dell’inaugurazione, il centro sportivo é stato intitolato a Mario Briccola, imprenditore olgiatese di grande spessore. «La Bric’s é stata l’azienda che ha fatto crescere Olgiate Comasco – ha aggiunto Enrico Levrini – e noi siamo contentissimi di aver intitolato a lui il complesso sportivo. Quando i privati e il pubblico si incontrano ne vengono fuori sempre cose molto buone».

Anche Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, ha espresso la sua grande soddisfazione per il risultato raggiunto e l’intitolazione del centro sportivo all’imprenditore olgiatese. «Mario Briccola é una figura storica e lungimirante, il marchio Bric’s è noto in tutto il mondo, e questo é per noi motivo di grande orgoglio».