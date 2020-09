La presa diretta di CiaoComo alla stazione di Como Borghi, tra lunghe attese e le proteste dei cittadini e degli abitanti del quartiere. Più di quindici minuti di sbarre abbassate, forse a causa di un problema tecnico del treno, in una domenica tranquilla e con poco traffico. Sale la preoccupazione per la settimana lavorativa, un’attesa che potrebbe aumentare i disagi di pendolari e studenti, oltre a congestionare il traffico in città.

Leggi anche Trenord, annunciato sciopero del sindacato Orsa per lunedì 28 settembre