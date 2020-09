Università dell’Insubria e Biotech Week, due incontri online per gli studenti

Anche l’Università dell’Insubria parteciperà con due proposte online alla Biotech Week, la Settimana delle Biotecnologie 2020, iniziativa che dal 28 settembre al 4 ottobre celebrerà il settore delle biotecnologie con eventi e manifestazioni per raccontare al grande pubblico i diversi ambiti di applicazione.

Mercoledì 30 settembre, dalle 10 alle 12.30, docenti, laureati Insubria e ospiti del settore imprenditoriale, illustreranno agli studenti delle scuole l’offerta formativa dell’ateneo e le opportunità di impiego nel campo delle biotecnologie, con uno spazio dedicato alla realtà virtuale e un focus sulle attività di ricerca svolte dall’ateneo per fronteggiare il Covid-19.

L’incontro online di venerdì 2 ottobre, dalle 9.30 alle 13, sarà invece dedicato all’accoglienza delle matricole del corso di studio triennale in Biotecnologie. Si parlerà in particolare dell’impatto delle biotecnologie sulla qualità della vita e dell’importanza in ambito salute, ambiente ed energia, con uno spazio in cui relatori del mondo accademico e dell’industria dialogheranno con i futuri biotecnologi sull’affascinante lavoro del ricercatore. Durante l’incontro, come ogni anno, verranno premiati i ragazzi che si sono laureati in biotecnologie in corso nella sessione di luglio, chiamati a raccontare il proprio percorso e a passare il testimone ai nuovi colleghi.

Elena Bossi, docente di Fisiologia per il corso di Biotecnologie, ha commentato: «Anche in questo difficile inizio di anno scolastico e accademico abbiamo voluto offrire l’opportunità di conoscere l’affascinante modo delle biotecnologie e partecipare all’evento internazionale Biotech Week, seppur in modalità da remoto».

I relatori saranno presenti nell’Aula Magna Granero Porati, mentre per seguire gli eventi sarà necessario collegarsi al link: www.uninsubria.it/ebw2020

Il programma completo si trova su www.uninsubria.it/biotech20