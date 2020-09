La strada è riaperta. Senso unico alternato (qui la nostra presa diretta di stamane), ma la situazione è tutt0’altro che a posto. Valletti osservati speciali e con materiale da rimuovere per evitare altri guai in caso di nuove precipitazioni (non oreviste per il fine settimana). Ecco la situazione viabilistica di oggi nel punto dove ieri due frane hanno bloccato la circolazione fino alla serata. Strada ripulita dei detriti: pochi anni fa, in quello stesso punto, altro smottamento importante.

