Grave infortunio oggi in zona Eremo San Salvatore ad Erba dove un escursionista è precipitato da un sentiero riportando un grave trauma cranico. Era vicino alla zona della scala di legno quando ha perso l’equilibrio per cause da accertare attorno alle 12.

L’uomo, 60enne, avrebbe riportato gravi feriti. In posto, dopo l’allarme, anche soccorso alpino e vigili del fuoco. E’ stato imbragato e trasportato – incosciente – in ospedale a Lecco in elicottero (arrivato da Milano). Condizioni molto gravi dalle prime informazioni