Tutto come da programma per il matrimonio dell'anno sul lago di Como, Elettra Lamborghini e Afrojack si sono giurati eterno amore a Villa Balbiano...e c'era pure il sole. Enzo Miccio ha pregato molto perchè il brutto tempo di ieri non rovinasse il wedding day della sua cliente, è stato il suo primo pensiero oggi aprendo le finestre della stanza al Grand Hotel Tremezzo dove ha alloggiato in questi giorni; ho pregato tutti i Santi in paradiso - confessa a Instagram - e sembra che qualcuno mi abbia ascoltato.

E sui social il matrimonio di Elettra e il suo Nick (questo il nome del deejay olandese Afrojack), è stato ampiamente documentato, in particolare su Instagram dove le foto e i video raccontano di questa giornata celebrity che chiude un'estate senza Clooney e nessun altro divo americano di passaggio sul lago.

Tutti i particolari in cronaca dunque, anzi in rete: la sposa ha scelto un abito bianco dalla scollatura molto provocante, con trasparenze sexy sulle gambe e un velo in testa, ma nel corso della giornata ha sfoggiato anche un altro abito bianco e ne ha pronto un terzo per l'after party ; lui in smoking e papillon (ma il black tie non si indossava solo di sera?). Una bella coppia che, sorridente ed emozionata, si è presentata sotto l'arco fiorito dove a celebrare c'erano un sacerdote e il Sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra.

Dopo il "si"è partito l'applauso dei 100 invitati che ha accompagnato i novelli sposi alla festa nei saloni e nel giardino di Villa Balbiano

Il grande giorno 🤍😍 @afrojack @elettramiuralamborghini

I social raccontano di fiori e addobbi dal color rosa confetto al glicine preparati dal flower designer Vincenzo Dascanio, azzurro era, invece, l'abito delle damigelle, colori pastello per la maggior parte delle mise scelte dalle invitate, verde l'incantevole giardino della villa di Ossuccio e blù il lago di Como che ha visto passare anche questo matrimonio.

Cominciato con la corsa di Enzo Miccio (sempre lui) a far da vigile urbano per sgombrare il cancello della villa dai fan in delirio che presidiavano la zona da ore. All'arrivo dell'auto, una Lamborghini neanche a dirlo, con a bordo Elettra chiedevano autografi e foto, ma la sposa era blindata all'interno della vettura con papà Tonino.

L'arrivo di Elettra al matrimonio🚨 #elettralamborghini #afrojack



Per entrare nella villa gli invitati, ridotti da 400 a 100 per evitare assembramenti, avevano un pass bianco e oro personalizzato, a tutti i presenti la coppia avrebbe richiesto un tampone per poter essere sicuri di festeggiare il grande evento con la massima tranquillità. Tra gli ospiti anche un sorridente David Guetta, che ha scritto sui social: “Il mio fratellino Afrojack è probabilmente l’uomo più felice del pianeta oggi grazie a Elettra Lamborghini. Sono così contento per voi, ragazzi, e vi auguro tutta la felicità del mondo”.

Per quanto riguarda le testimoni di nozze, invece, la scelta di Elettra è ricaduta sulle sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia, classe 1999, sono le ultime nate dal matrimonio tra Tonino Lamborghini (figlio di di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda orgoglio del made in Italy nel mondo) e Luisa Peterlongo. Assente l'altra sorella, Ginevra con cui pare che Elettra abbia litigato recentemente, che sui social ha commentato: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anch’io”

E per finire (ma la notte a Villa Balbiano è ancora giovane), il lancio del bouquet

Intanto su Instagram continuano ad impazzare le foto del matrimonio vip di questa estate 2020. Questa, postata sul profilo ufficiale di Elettra Miura Lamborghini, ha già raggiunto 1,2 milioni di visualizzazioni. E il lago di Como ringrazia