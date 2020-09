Non solo al Giovio ed a Valmorea. In aggiunta al piccolo del nido di via Giussani a Como. Ma ora altro caso di positività nel mondo della scuola, confermato da Ats Insubria. E’ quello che si è verificato in una classe delle media di Binago: la conferma arrivata ieri, da oggi tutta la classe (media) fa diodattica a distanza in attesa dei tamponi per il rientro in classe in sicurezza.

Da oggi tutta la classe a casa (la cosidetta Dad inizia lunedì). Dopo il periodo di isolamento fiduciario (che riguarda anche i genitori degli alunni), il ritorno in classe dopo due tamponi negativi a distanza di 48 ore. Così prevede il protocollo scolastico.