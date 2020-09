Ci siamo. Purtroppo viene da aggiungere. Ci hanno provato i parlamentari comaschi (Braga e Currò in particolare), i rappresenti della Regione tra cui il presidente del consiglio regionale Fermi e l’assessore ai trasporto Terzi. E poi anche il sindaco Mario Landriscina, in missione a Roma nei giorni scorsi per perorare la causa. Niente da fare. Nessuno è riuscito a smuovere dalla decisione di allungare i tempi di chiusura dei passaggi a livello di Como l’Agenzia nazionale sicurezza ferrovie.

Foto 3 di 3





Da domani, dunque, l’attesa alle sbarre è destinata ad aumentare in modo importante. Questo il dettaglio che è stato comunicato.

Im piazza del Popolo/piazza Verdi si passerà dai 59 secondi attuali ai 2 minuti e 30 secondi.

in via Bertinelli e viale Lecco da 59 secondi a 2 minuti e 45 secondi

a Sant’Orsola da 1 minuto e 1 secondo a 2 minuti e 15 secondi.

Preoccupazione dell’amministrazione comunale, certto, ma non solo. I disagi potrebbero avere ripercussioni serie sulla circolazione del girone, in particolare nelle ore di punta della giornata. La prolungata chiusura a Sant’Orsola è quella destinata a creare i maggiori disagi per il traffico. Soluzioni cercasi anche se è difficile ipotizzare qualcosa di concreto se non – al momento – armarsi di pazienza. Le code rischiano di diventare una cosa quotidiana e ripetuta.