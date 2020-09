Il maltempo si fa sentire in tarda mattinata nel comasco. Fase acuta con temporale violento e vento a raffiche. E disagi in buona parte del territorio. Allagamenti e primi problemi. In via Madruzza poco fa è caduto un albero (foto del nostro lettore Cristiano Magnarapa che ringraziamno per la cortesia e la tempestività) sulla strada. Nessuna auto colpita, ma grossi disagi in tutta la zona. Traffico bloccato in attesa dei pompieri. La zona interessata è quella davanti alla Cometa.

Segnalati anche tanti allagamenti be tombini saltati in particolare in via Paoli a Camerlata. Pompieri in azione da ore sotto l’acqua che continua a cadere. Le previsioni sono negative anche per le prossime ore in tutto il comasco.