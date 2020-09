La Statale Regina rimane chiusa per motivi di asicurezza dopo le frane di oggi pomeriggio. In posto ci sono operai e tecnici Anas per cercare di sgomberare il materiale franato sulla sede stradale e che ha bloccato la carreggiata. Anche il sindaco di Argegno, Anna Dotti, è rimasta a lungo in zona per capire l’evolversi della situazione. E proprio da lei arriva la conferma su una probabile – ma ancora da confermare – riapertura dell’arteria in serata. Ancora qualche ora di attesa, insomma, per mettere in sicurezza la zona e per dare il via libera alla circolazione. Inizialmente solo su una carreggiata pare (con semafoto), poi se la situazuione doivesse miglirare anche su entrambe le corsie.

Negli smottamenti di oggi – che hanno interessato due tratti di strada a pochi metri dall’abitato di Colonno – nessun mezzo coinvolto. Lunghe code e disagi per chi è rimasto bloccato dopo le frane. Tra di loro pendiolari e pure turisti che hanno chiesto strade alternative per poter aggirare l’ostacolo.