Conversescion 25 settembre – Cristina Brasi, Domenico Dara e Sabrina Sigon

La criminologa Cristina Brasi torna a Conversescion con diverse novità e, una donna infativabile come lei, per diverse intende un sacco di roba. Per citarne una il canale Youtube “Stroncature” in cui si parla di geopolitica, cultura, economia e altro ancora. A noi piacciono i libri e oggi c’è lo scrittore Domenico Dara con noi per presentare il suo ultimo romanzo “Malinverno” intervistato dalla nostra super Sabrina Sigon

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-25092020/