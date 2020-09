La splendida Villa Balbiano, una delle location più suggestive di una zona già piena di straordinarie bellezze architettoniche. Dovrebbe essere qui – secondo tutti i rumors della vigilia – il ricevimento di questo autunno sul lago di Como. Qui sabato la festa di matrimonio di Elettra Lamborghini ed il suo fidanzato Afrokack. E in questi giorni di vigilia in tutta la zona è in grande fermento: wedding-planer alle prese con preparativi e improvvisi spostamenti. I preparativi sono ormai nel vivo a tre giorni dal ricevimento, super-blindato e riservato a decine di ospiti della coppia.

Contrariamente a quello che si era appreso inizialmente, il lago non sarà lo sfondo privilegiato. Il gran via vai di motoscafi e taxi boat dei giorni scorsi, insomma, destinato a lasciare spazio a qualcosa di più stradale, ma legato alla sposa. Un numero importante di vetture (Lamborghini ovviamente…), infatti, pronto ad arrivare in Tremezzina per portare ospiti e personale addetto al mega-ricevimento. Tante persone che da giorni stanno lavorando a queste nozze: la lista degli ospiti è stata rivista così da minimizzare il rischio contagio. L’ereditiera ha imposto sicurezza per il matrimonio con Afrojack, che curerà personalmente la musica della festa, con «menù top e tre abiti da sogno».

La coppia ha dovuto rinunciare a parte degli invitati per poter celebrare il tutto in sicurezza. Agli ospiti, un centinaio in totale, hanno chiesto di sottoporsi a tampone prima dell’evento. A officiare ci sarà un prete con il quale ho già parlato tanto, seppur al telefono e, come dicevo, sarà una messa tutta in inglese. Ah, ovviamente arriverò con il mio papi no, ovviamente in Lamborghini, e, soprattutto, i miei abiti saranno bellissimi», ha giurato dal suo profilo Instagram.

L’ereditiera, che come wedding planer ha scelto personalmente Enzo Miccio e il suo staff, ha detto di averne opzionati tre. «Quello da sposa, uno più classico l’altro pop, e uno post party per la festa per nulla banale, ma molto particolare in stile Lamborghini. Ne avrò cambiati cinquanta per arrivare a quelli definitivi. Vi lascerò a bocca aperta”.

