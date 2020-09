Premio Internazionale ISFOA alla carriera per Alessandro Martire

Domani, venerdì 25 settembre, il pianista e compositore comasco Alessandro Martire riceverà a Milano il il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera, conferito ogni anno dalla Libera e Privata Università di Diritto Internazionale ISFOA a 25 candidati, rigorosamente selezionati tra le più affermate e apprezzate eccellenze italiane attive nel settore culturale, industriale, accademico, istituzionale e professionale.

Il premio internazionale, considerato uno tra i più selettivi riconoscimenti italiani, arriva al termine di una stagione d’oro per Alessandro Martire, classe 1992, eccellenza italiana e ambasciatore del made in Italy nel mondo, iniziata lo scorso aprile con l’uscita, per Carosello Records, del fortunato album “Share the world” e proseguita l’1 settembre con la spettacolare performance sul Lago di Como “The Floating Moving Concert – LEJ Festival” e il 19 settembre con il conferimento del Nations Artistic Award, nell’ambito del XIV Premio Cinematografico delle Nazioni, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina.

«Questo riconoscimento mi rende particolarmente felice – ha commentato Alessandro – Soprattutto perché riguarda non solo il mio percorso musicale, ma anche quello didattico, universitario e imprenditoriale. Per cui ringrazio moltissimo la commissione e tutta l’organizzazione del Premio ISFOA».

Eccellenza italiana e comasca all’estero, Alessandro Martire è una sapiente miscela di musica classica contemporanea, pop, minimalista e crossover, che gli ha permesso di raggiungere uno stile personalissimo apprezzato dal pubblico, dalla critica e da grandi marchi internazionali che hanno scelto le sue musiche per spot e colonne sonore (National Geographic, Allianz, Alitalia, Cathay Pacific) e che lo hanno invitato come ospite d’onore in prestigiosi eventi aziendali (Bric’s, Bridgestone, Whirlpool, BMW Italia, Yamaha, Lamborghini). La sua attività concertistica con musiche originali lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo, con già all’attivo tour in Cina, Russia, Corea, Stati Uniti e Regno Unito, solo per citare alcuni dei paesi che ha toccato con la sua musica.