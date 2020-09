Porta Torre, presidio studentesco per la scuola

UdS (Unione degli Studenti) Como ha annunciato, per la mattinata di domani, venerdì 25 settembre, un presidio in Porta Torre dalle ore 8 alle ore 13, a fianco del movimento Priorità alla Scuola, che manifesterà in tutta Italia per rivendicare una scuola diversa che non torni alla normalità.

«Da anni la scuola non è al centro dell’agenda dei governi che si sono susseguiti, rimasta ferma a una didattica novecentesca – ha affermato Brunhilde dell’ Unione degli Studenti Como – mentre i fondi che le sono destinati sono sempre meno. Non possiamo più tollerare questa situazione, dobbiamo chiedere che la scuola venga ripensata radicalmente».

«In questo momento di crisi – si legge nel comunicato stampa di Uds Como, in cui si spiegano le ragioni del presidio organizzato a Porta Torre – sono venuti a galla problemi strutturali del sistema di istruzione che erano presenti già da tempo, allo stesso modo è emersa la mancanza della volontà di un ripensamento complessivo con misure tappabuchi e di facciata. Dare “priorità alla scuola” implica un reale investimento economico e politico sulla scuola pubblica italiana, ripensando completamente tutta la filiera formativa, dagli asili alle università, rinnovando la didattica, investendo nell’edilizia e garantendo un reale accesso all’istruzione per tutti e tutte, ripristinando presidi medici in ogni scuola e potenziando mezzi pubblici. Occorre creare un nuovo immaginario per costruire una scuola capace di reagire all’emergenza ambientale, al razzismo, alle ingiustizie ed al sessismo. Continueremo il percorso, siamo solo all’inizio di una lunga battaglia a tutela di una scuola pubblica aperta, sicura e di qualità».

COME SARÀ ORGANIZZATO?

Il ritrovo sarà alle ore 8 a Porta Torre, dopo una breve introduzione gli studenti si siederanno per terra e si seguiranno le videolezioni, ognuno dal proprio dispositivo. Alle ore 9 si terranno dimostrazioni di come i ragazzi vorrebbero le lezioni e di cosa vorrebbero che si parlasse lasciando accese le loro videolezioni. Seguiranno interventi vari.