LakeComo Music Festival: Jitka Cechova e Jan Palenicek “EN BATEAU” a Villa Bernasconi

Il LakeComo Music Festival si appresta a chiudere la sua lunga tournèe estiva tra lago e Brianza, con l0ultimo concerto a Villa Bernasconi di Cernobbio. Accanto alla calma spaziosità e nobile eleganza della Sonata Op. 69 di Beethoven di cui si celebra l’anniversario quest’anno, il duo Palenicek-Cechova presenta, domenica 27 settembre (ore 17), composizioni francesi e russe di grande notorietà ed impatto emotivo.

Musiche di:

L.v. Beethoven (1770-1827): Sonata No. 3 in A Major, op. 69

Allegro, ma non tanto, Scherzo, Adagio cantabile, Allegro vivace

P. I. Čajkovskij: Sentimental Waltz

E. Granados: Spanish Dance

C. Debussy: Étude „pour les arpèges composés“

C. Debussy: Beau soir

G. Fauré: Après un reve

Il concerto è in collaborazione con Museo Villa Bernasconi e Mondovisione.

Apertura ingressi: 16:50

Biglietti e prenotazioni su Eventbrite

Biglietti d’ingresso 8 euro + 0.94 diritto di prevendita

Il biglietto d’ingresso include il concerto e la visita al museo.

Il museo è visitabile alla fine del concerto. Sarete accompagnati da più guide per evitare assembramenti. Il parco della villa è visitabile anche prima del concerto.

Ingresso gratuito fino a 14 anni. Meglio mandare all’organizzazione una mail se avete bambini con voi per la disposizione delle sedie e il distanziamento di sicurezza.

Jitka Cechova completa i suoi studi in pianoforte al Conservatorio e all’Accademia delle Arti di Praga, perfezionandosi successivamente a Parigi e Friburgo.

Ha vinto numerosi concorsi internazionali tra cui Concorso Smetana di Hradec Kralové (1986, 1988 and 1990), concorso Chopin di Marianskélazne (1987 e 1989) e la J. N. Hummel Competition a Bratislava (1991). Le sue performances sia come solista sia in recitals l’hanno vista protagonista nelle più importanti sale da concerto di Austria, Francia, Germania, Scozia, Spagna, Bulgaria, Inghilterra, Stati Uniti, Sud Africa e Giappone, ospite di importanti istituzioni orchestrali quale l’Orchestra sinfonica di Monaco, la South-Western Radio Simphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica di Bamberg, la Praga Sinfonia Orchestra, l’Orchestra della Radio di Montevideo.

Durante una tournèe in Germania ha promosso il concerto per pianoforte e orchestra composto per lei da Zdenek Lukas ottenendo un successo incredibile.

Già pianista del Trio Smetana, affianca alla sua carriera solistica un impegno assiduo nella musica da camera specializzandosi nel reperotorio di compositori dell’Est Europa. Il Trio Smetana ha inciso per Intercord, Supraphon, BMG, Koch Internationale, Lotos e Cube e ha realizzato sette registrazioni dell’Opera Omnia pianistica di Smetana per la Supraphon.

Jan Palenicek dopo aver vinto numerosi premi ha suonato come solista con orchestre quali: Prague Symphony Orchestra, Brno State Philharmonic, Janáček Philharmonic Ostrava, Lugano Festival Orchestra, Suk Chamber Orchestra, Monte Carlo Philharmonic, Bamberg Symphony Orchestra, Symphony Orchestra Brasilia. Grande camerista appartenente al famoso Trio Smetana, ha partecipato ai più importanti festival cameristici in Europa, Giappone, America e Sud Africa. Ha inciso oltre 20 cd registrando i concerti di Dvorak, Tchaikovsky, Haydn, Martinu e Rachmaninov, il Triplo Concerto di Beethoven e il Doppio di Brahms.

