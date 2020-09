Un giallo ancora da decifrare questa mattina a POntelambro. Intorno alle 9,30, in un tratto del fiume Lambro, un pescatore ha notato il cadavere di una persona in acqua. Ormai inutili i tentativi di soccorrerlo. A poca distanza da piazza Puecher (luogo del ritrovamento) – rinvenuta l’auto dell’uomo, un 37enne della zona. Ogni ipotesi resta ancora valida anche se, con il passare delle ore, prende corpo quella più agghiacciante: un probabile gesto disperato da parte dell’uomo che si sarebbe gettato nel fiume dalla zona del ponte vicino all’ex Cotonificio. In posto anche carabinieri e vigili del fuoco: sono stati loro a recuperare il corpo dall’acqua

(Immagini di archivio comando provinciale Vigili del fuoco Como)