I tamponi per gli studenti, percorso rapido avviato da Regione ed Ats: risultati in 24 ore al massimo. E poi le mascherine a scuola, i pullman pieni, il passaggio a livello a Como con tempi di attesa che sono destinati ad aumentare. E poi gli impianti sportivi di Como, alle prese con le criticità da tempo. Sono stati questi gli argomenti più richiesti dai nostri lettori nella sempre gettonata linea diretta di oggi a CiaoComo – radio e Facebook – con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. E da lui richiesta di buonsenso a presidi e dirigentoi scolastici anche per l’utilizzo delle palestre scolastiche per le società del territorio, alle prese con una esigenza importante: fare allenare i loro ragazzi al coperto ora che arriva l’autunno

