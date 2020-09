Conversescion 23 settembre – Sara, Luisa e Mariaida

Sara Tognela e Mariaida Ortelli sono le ragazze di “Sentieri Parlanti”, un progetto promosso dall’associazione Sentiero dei Sogni per realizzare audioguide, scaricabili sul proprio smartphone, che illustrino la Lake Como Poetry Way da Maslianico a Brunate, 16 kilometri costellati da free library e con una grande storia da raccontare. Il progetto cerca donatori, anche di piccole cifre, che permettano di accedere al finanziamento della Fondazione Comasca. C’è una settimana per donare, chi volesse sapere di più sul progetto “Sentieri parlanti” o contribuire a realizzarlo con una donazione, trova a questo link tutte le informazioni: https://dona.fondazione-comasca.it/camp…/sentieriparlanti/ A Conversescion anche Luisa Azzerboni, insegnate di yoga e ricercatrice del benessere psico-fisico, averla con noi è sempre una gioia. Infine Elisa Mingarelli ci illustra la “Festa dell’acqua surgiva” che la Fondazione Rosa dei Venti onlus ha organizzato per sabato, un pomeriggio con tante occasioni per stare insieme nel meraviglioso parco di Villa Plinia a Solzago di Tavernerio e conoscre le attività della fondazione in favore dei minori in condizione di disagio





