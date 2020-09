Pintus, Virginia Raffaele e la Mannino al Sociale, ecco le nuove date

Il Teatro Sociale sta per riaprire, sabato 3 ottobre con “Il Messia” di Händel e Mozart parte la stagione D’acqua e vita che segnerà un ritorno atteso da sette mesi per la casa della cultura di Como.

A seguito dello stop forzato a metà stagione molti spettacoli sono saltati e, alcuni di essi, avrebbero dovuto essere recuperati in questi giorni. Purtroppo anche queste date salteranno e la nuova riprogrammazione sarà durante la stagione teatrale che sta per aprirsi. In particolare le date che il teatro ha organizzato in collaborazione con MyNina Spettacoli, per i quali sono stati già venduti gran parte dei biflietti, troveranno spazio nel 2021. Importatne ricordare che:

I BIGLIETTI ACQUISTATI PER LE DATE ORIGINALI RESTANO VALIDI PER ASSISTERE AGLI SPETTACOLI NELLE NUOVE DATE DI RAPPRESENTAZIONE, CON GLI STESSI ORARI E STESSI POSTI.

Gli spettacoli di ANGELO PINTUS “Destinati all’estinzione” previsti per il 7 e 8 aprile 2020 e successivamente posticipati al 27 e 28 settembre 2020, SONO RIPROGRAMMATI AL 16 E 17 MAGGIO 2021.

Lo spettacolo di VIRGINIA RAFFAELE “Samusà” previsto per il 25 febbraio 2020 e successivamente il 30 marzo 2020 e successivamente posticipato al 30 settembre 2020, È STATO RIPROGRAMMATO AL 29 APRILE 2021.

Lo spettacolo di TERESA MANNINO “Sento la terra girare” previsto per il 31 marzo 2020 e successivamente posticipato al 26 ottobre 2020, È STATO RIPROGRAMMATO AL 21 GENNAIO 2021.

PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO NELLA NUOVA DATA SI DEVE SOLO CONSERVARE IL BIGLIETTO O CONFERMA DI ACQUISTO E PRESENTARSI A TEATRO QUEL GIORNO.

MyNina Spettacoli si è impegnata a riprogrammare tutti gli spettacoli che erano previsti al Teatro Sociale di Como, fino a quando sarà loro possibile. Se non vi sarà possibile assistere agli spettacoli nelle nuove date, verrà rilasciato voucher come rimborso dei biglietti di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione, valido per gli spettacoli in programmazione organizzati dalla MyNina Spettacoli al Teatro Sociale di Como, che potrete trovare a questo link in continuo aggiornamento

https://www.teatrosocialecomo.it/it/teatro/news/my-nina-spettacoli/

Per ottenere il voucher, sarà necessario presentarsi in biglietteria oppure inviare una mail (a biglietteria@teatrosocialecomo.it) con il modulo di richiesta compilato (scaricabile dal sito del teatro), il biglietto cartaceo o il pdf del print@home (la scansione o foto leggibile se via mail), ENTRO E NON OLTRE IL 16 OTTOBRE 2020.

Per ogni aggiornamento, si può contattare l’infoline dal martedì al venerdì ore 14.30 – 16.30, al numero 031/270170, oppure scrivere una mail a biglietteria@teatrosocialecomo.it.

La biglietteria è aperta dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00.