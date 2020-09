Cosa ci fa un cavallino giocattolo tutto solo in viale Varese? Una curiosità catturata in centro Como, il piccolo equino “in sosta” davanti al parchimetro ha attirato la curiosità di un nostro lettore che ci ha mandato la foto. Ora la domada è: dimenticato o abbandonato? Parafrasando il titolo di un film del ’69 diretto da Sydney Pollack: Non si abbandonano così i cavalli. Neanche quelli giocattolo