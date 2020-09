Il Muro del Suono – È arrivata la nuova stagione

È partita, il 21 settembre, una nuova stagione del Muro del Suono, il programma interamente dedicato alla musica e ai suoi protagonisti in onda tutti i lunedì, dalle 22 alle 23, sulle frequenze di CiaoComo Radio 89.4 e in streaming su www.ciaocomo.it/player/. Ai microfoni, l’ormai consolidata coppia formata da Alessia Roversi e Diego Grippo che in ogni puntata, a partire da ottobre, ospiteranno musicisti e band locali, tra live acustici in diretta, brani e dischi inediti.

In questa prima puntata, Alessia e Diego raccontano la loro estate, tra live mancati e dischi usciti, tra nuovi arrivi e concerti futuri. In scaletta, gli Eugenio in Via di Gioia con “Altrove”, Lucio Corsi e la sua “Cosa faremo da grandi”, Samuele Bersani con “Harakiri”, “Niente di Speciale” degli Elephant Brain, “Pina Colada” di Margherita Vicario feat. Izi, “Quando” dei Tre Allegri Ragazzi Morti e i Biffy Clyro con “Space”.

Tra gli argomenti trattati, anche il nuovo fumetto autoprodotto di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, scritto durante la quarantena, il cui protagonista, il virus del Covid – 19, non è né buono né cattivo, ma serve da pretesto per raccontare la cronaca del lockdown. Nel volume, Davide ha raccolto tutte le strisce create proprio durante i lunghi mesi di chiusura, che hanno riscosso tantissimo successo sui social. Il fumetto contiene anche il racconto finale dal titolo “L’Italia vista dal Covid – 19”.

In questa nuova stagione, Il Muro del Suono potrà contare su due nuovi super jingle, scritti, composti, suonati e registrati da due grandi amici e artisti del territorio, Nicolas Ardino e Giuseppe Spina, che presto saranno ospiti in studio. L’appuntamento, dunque, è sempre lo stesso: lunedì, dalle 22 alle 23, su CiaoComo Radio. Per ascoltare tutta la musica che gira intorno, e anche di più.