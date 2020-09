Aggiornamento dopo il flash di questa mattina all’alba. Il rogo è scoppiato, per cause da accertare, ieri sera attorno alle 23. Ha devastato il capanno in località Castiglione Intelvi, via per Casasco. Hanno operato per ore i pompieri di San Fedele, Menaggio e Dongo con autobotti ed altri mezzi. Non ci sono stati feriti, in salvo gli animali all’interno. Rimosso in tempo anche un serbatoio di Gpl con immaginabili rischio di esplosione. Intervento concluso solo verso le 5 di stamane. Cause non chiarite, accertamenti in corso in queste ore. Danni ingentissimi alla struttura.