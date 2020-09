Dopo che già ieri – ma solo oggi la conferma ufficiale – il sindaco di Domaso è stato eletto al raggiungimento del quorum previsto per i paesi con un solo candidato (qui con Pietro Angelo Leggeri), stamane sono state scrutinate le schede degli altri nove comuni del comasco dove si è andati al voto in questo fine settimana per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali. Le prime indiscrezioni dicono Andrea Sala a Lambrugo, riconferme per Giuliano Capuano (a Montorfano) e Alberto Oleari (a Turate). A Plesio l’ha spuntata Celestino Pedrazzini, Tiziano Aceti ad Asso. Ed a Valsolda grandi successo personale per Laura Romanò sullo sfidante. Netta anche l’affermazione di Anna Seregni a Casnate (per il dopo-Bulgheroni), conferma personale da parte di Alessio Cantaluppi a Lipomo.

Foto 2 di 2



IL DETTAGLIO UFFICIALE DALLA PREFETTURA DI COMO CON I VOTI OTTENUTI

http://www.prefettura.it/como/elezioni/Affluenza_e_risultati_amministrative_del_20_21_settembre_2020-9692630.htm