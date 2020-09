Ti amo Italia”, la Nutella sceglie Varenna per rappresentare il Lago di Como nei suoi nuovi barattoli in edizione limitata

Ci sarà anche Varenna, uno dei più famosi paesi del Lario, sulle etichette della Nutella che saranno in vendita dal 12 ottobre. L’iniziativa di Ferrero in collaborazione con Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, è un omaggio al nostro paese: 30 vasetti ‘special edition’ sui quali compariranno altrettanti scorci dell’Italia, da Nord a Sud, con immagini da collezione selezionate da Enit. Il vasetto numero 16 ritrae il lungolago di Varenna, sul ramo lecchese del Lago di Como.

“La special edition – hanno commentato da Enit – inneggia alla straordinarietà del nostro paese. Inquadrando il Qr code presente su ogni vasetto sarà inoltre possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality tramite piattaforma digitale”.