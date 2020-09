Ecco qui la conferma, direttamente da un post di poco fa del Ministro della Salute Speranza. Da oggi anche la Francia, con i suoi contagi da Covid in sensibile aumento, diventa zona a rischio. E dunque, chi rientra da Parigi o altre città definite come zone rosse si deve sottoporre obbligatoriamente ai test. Come succede per chi torna da Spagna, Croazia, Malta e Grecia.

Le parole di Roberto Speranza

Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora.

