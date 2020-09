Il debutto casalingo (a Pontelambro, ore 15) per ripartire dopo la bella vittoria di Perugia “macchiata” da un errore nei cambi che rischia di costare la sconfitta a tavolino. Il giudice sportivo non si è ancora espresso, i rischi sono concreti. Oggi, dunque, si riparte con slancio e motivazioni alte. E’ arrivato il nuovo Ds in settimana, il presidente Stefano Verga vuole gettare le basi per una stagione importante. Destinazione ed obiettivo la A, lo ripete da settimane. Intanto c’è la prima in casa a Pontelambro con un cliente importante come la Roma.

E per questo il numero uno della Riozzese Como (calcio serie B donne) ha voluto raddoppiare lo sforzo: non solo la diretta radio a CiaoComo, ma anche quella Facebook. E dunque si, oggi pomeriggio la gara tra lariane e capitolione la potrete seguire sul nostro ormai seguitissimo canale social. Inizio ore 15. Pablo Wergifker, il mister argentino al quale Verga chiede la promozione, sa benissimo che necessita una grande prova di carattere per avere la meglio sull’avversaria, una delle favorite di questa stagione agonistica.