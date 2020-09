Un intervento complesso – quello di oggi dopo le 11 – in zona Rovenna di Cernobbio dove i Vigili del fuoco nucleo Saf (soccorso alpino fluviale) assieme al Soccorso Alpino hanno recuperato una ragazza 13enne che è scivolata dalla ferrata che stava percorrendo con i genitori. Erano in località Sentee di Sort quando la giovane ha perso l’equilibrio ed è caduta per una quindicina di metri. Complesso il recupero della giovane, finita in osservazione in ospedale ed in condizioni serie. Anche i genitori, scesi da lei per soccorrerla, sono rimasti feriti in modo leggero. Anche il personale 118 in posto. Condizioni serie per la giovane anche se non sarebbe in pericolo di vita

Foto 2 di 2