Debutta alla grande in casa la Riozzese Como del presidente Stefano Verga. Dopo un primo tempo un pò sofferto, la squadra dilaga nella ripresa. Finisce con un netto 5-0 ai danni della Roma, apparsa nettamente inferiore alle ragazze lariane, che poteva essere ancora più rotondo: nella ripresa, infatti, anche un rigore sbagliato (da Pallegrinelli) ed un gol annullato a Franco.

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/331279844754744

E’ stata anche la gara della diretta Facebook (prima volta in assoluto) a CiaoComo per seguire le ragazze sul terreno di gioco. Sopra il primo tempo con il nostro video, sotto il secondo e la soddisfazion e finale del presidente Stefano Verga. Aveva chiesto una prova importante dopo il pasticcio di Perugia (vittoria in campo si, ma sei cambi fatti al posti di cinque e gara a rischio) e l’ha avuto. Bel gioco, squadra nettamente superiore alle avversarie per ampi tratti, controllo assoluto. Mistger Vergifker può essere davvero soddidsfatto. Domenica, sempre sul sintetico di Pontelambro, arriva San Marino per la Coppa Italia

Riozzese Como – Roma femminile 5-0 (1-0 primo tempo).

Marcatrici: Rognoni al 45esm oed al 61esimo, Fusarpoli al 67, Roventi (appena entrata)al 73 e Fusarpoli (79)