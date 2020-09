L’edizione 2020 del Meeting Nazionale Allievi e Cadetti 2020 di canottaggio, a

Corgeno, si è conclusa ancora una volta a livello nazionale la Canottieri Lario si

conferma ai massimi livelli anche nelle categorie giovanili.

Dopo l’ottima giornata di ieri, sabato 19 settembre 2020, che ha visto la conquista di ben 12

podi, veri protagonisti di questa domenica di gare sono proprio i giovanissimi atleti bianconeri, che si sono dati battaglia sulle acque del lago di Comabbio, bissando il risultato di ieri e

aggiungendo al medagliere societario altre 8 medaglie (6 ori, 1 argento e 1 bronzo) per un

totale complessivo di 20 medaglie in due giornate di regate.

La Canottieri Lario dunque conclude questo weekend sia con il maggior numero di medaglie

complessive sia con il maggior numero di ori.

“Che dire! Anche oggi è stata una giornata eccezionale. I nostri atleti e atlete hanno disputato

gare eccezionali e ne siamo fortemente orgogliosi. Il mio ringraziamento va dunque in primis

ai giovani atleti e atlete per il loro impegno; agli allenatori Sabrina e Davide Noseda, sempre

al fianco dei nostri ragazzi e all’infaticabile vice-presidente Maurizio Ballabio” queste le

parole del Presidente della Canottieri Lario, Leonardo Bernasconi.

Ricordiamo che il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti 2020 quest’anno è l’unico

appuntamento nazionale per i giovani canottieri.

Ma ottimi risultati anche per Moltrasio. I ragazzi del presidente Donegana hanno fatto benissimo i compiti in barca. Al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti di Corgeno, in due giorni di gara, hanno raccolto ben 14 medaglie in 17 finali di cui 7 ORI (solo la Lario ha vinto più traguardi), 3 ARGENTI e 4 BRONZI.