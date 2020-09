Dopo il funerale di oggi (video allegato, l’intera trasmissione dalla chiesa di Cosio con il Settimanale dell Diocesi di Como), arriva il momento del saluto della sua città adottiva. Domani mattina, in Cattedrale, alle ore 9.30, la Santa Messa in suffragio di don Roberto Malgesini. La città di Como e l’intera Diocesi e si stringono in preghiera.

L’ingresso in Cattedrale è per tutti coloro che hanno ricevuto il pass.

Saranno presenti i familiari, i fedeli delle parrocchie di Regoledo, Gravedona, Lipomo, della Comunità “Beato Giovanbattista Scalabrini”, dove don Roberto è cresciuto e ha esercitato il suo ministero pastorale e, non ultimi, i fratelli a le sorelle ai quali egli ha voluto più bene: i poveri della città.

I presbiteri e le autorità civili e militari occuperanno lo spazio loro riservato.

Coloro che sono provvisti di pass potranno accedere alla Cattedrale, attraverso la porta principale, a partire dalle ore 8.30 (al termine dei controlli di sicurezza) e fino alle 9.00.

In considerazione del numero limitato degli accessi in Cattedrale, è previsto l’allestimento di tre maxi schermi nelle piazze Grimoldi, Verdi e Cavour. Sarà possibile accedere alle piazze, fino a esaurimento dei posti, a partire dalle ore 8.30 (al termine dei controlli di sicurezza). L’accesso alle piazze sarà presidiato da dieci gruppi di volontari (Alpini, Protezione civile, giovani) e non sono previsti posti a sedere. Saranno disponibili dispenser con liquido igienizzante per le mani.

I vicariati della provincia di Como e le associazioni covergeranno in piazza Cavour (ca. 500 posti), i vicariati della provincia di Sondrio in piazza Verdi (ca. 400 posti), i vicariati delle province di Varese e Lecco in piazza Grimoldi (ca. 150 posti).

Nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si raccomanda di misurare la febbre prima di uscire di casa e di non presentarsi con temperatura superiore ai 37.5 gradi o con sintomi influenzali, di indossare la mascherina e di rispettare sempre il distanziamento personale.

È preferibile raggiungere Como con largo anticipo, utilizzando per il parcheggio gli autosilo cittadini, anche in combinazione con gli autobus di linea urbana. I sacerdoti concelebranti e i diaconi permanenti giungeranno direttamente in Cattedrale, alla quale accederanno dalla porta principale, avendo con sé camice e stola viola.

Le religiose, se provviste di pass troveranno posto in Cattedrale, diversamente potranno scegliere se trovare un posto a sedere in San Giacomo o rimanere in piazza Grimoldi.

I Vescovi si recheranno nella sacrestia dei canonici, da dove prenderà avvio la processione.

Le Autorità civili e militari accreditate e i rappresentati delle istituzioni che avranno segnalato la loro presenza (segreteria.vescovo@diocesidicomo.it) saranno accolte alla porta della Cattedrale e accompagnate ai posti loro riservati.

È prevista la distribuzione della Comunione negli spazi esterni alla Cattedrale.

Le offerte raccolte durante la Santa Messa, all’uscita della Cattedrale e delle piazze, saranno destinate alla carità del Papa e ai poveri della diocesi.