Nessuna decisione, per ora, del giudice sportivo. La Riozzese Como resta in classifica con i tre punti conquistati sul campo domenica a Perugia (serie B calcio femminile). Ma con la spada di damocle sulla testa: i sei cambi (al posto dei cinque previsti) fatti domenica in terra umbra rischiano di costare una salata ammenda o la sconfitta a tavolino per 3-0. Il verdetto del giudice, atteso per giovedì, è slittato.

Slittata anche la presentazione delle nuove maglie della società di Stefano Verga. Era in programma oggi al comune di Como, ma la giornata di lutto cittadino per la morte di Don Roberto ha costretto a rimandare tutto a martedì prossimo. Nel frattempo la squadra, dopo l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo Salviti, si sta preparando per il super debutto di domenica. A Pontelambro (ore 15) arriva la forte ed ambiziosa Roma femminile. Ottimo inizio in casa (a POntelambro) per le ragazze di Wergifkert. In campo alle 15, diretta radio a CiaoComo. Possibilità anche di una diretta su Facebook, vi aggiorniamo nelle prossime ore-

Questo il programma di domenica in serie B donne (inizio gare ore 15).