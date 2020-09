Giovane senza dubbio, ma anche ambisiosa. Per ammissione dei dirigenti – del presidente Allievi e del main sponsor Biella – ma anche di coach Pancotto e dei ragazzi, arrivati in serata al lido di Villa Olmo a Como. E in uno splendido scenario – vista lago – la presentazione di sponsor, dirigenti ed organico per la nuova stagione. Noi siamo stati pochi attimi prima della presentazione ufficiale per incontrare alcuni dei protagonisti (video allegato). Presenti anche sindaco Alice Galbiati e presidente del consiglio regionale Alessansdro Fermi.

Foto 4 di 4