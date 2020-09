ATS Insubria e scuola, attivati punti tampone per l’utenza

Sono stati attivati, in queste ore, punti tampone accessibili all’utenza per attività di testing in ambito scolastico e servizi educativi dell’infanzia presso le ASST del territorio di ATS Insubria. Le sedi sono state individuate, come da indicazioni della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e si trovano a Como presso il Presidio dell’ASST Lariana di Via Napoleona 60, a Varese al Padiglione di ingresso dell’ASST Sette Laghi in Viale Borri 57 (ex centro trasfusionale), a Menaggio all’interno dell’Ospedale Erba Rinaldi e a Busto Arsizio, presso il Presidio Ospedaliero dell’ASST Valle Olona al Poliambulatorio di Piazzale Solaro 3.

L’accesso ai punti tampone è diretto e senza prenotazione, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 (ad eccezione della sede di Menaggio, aperta dal prossimo 21 settembre da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13), previa compilazione dell’autodichiarazione prevista da Regione Lombardia e pubblicata sul sito di ATS Insubria, che si avvale di tre modulistiche diverse, dedicate al personale docente e non docente, agli studenti maggiorenni e ai minori che frequentano comunità scolastiche o educative.

In fase di accesso è necessario acquisire i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. Si raccomanda all’utenza di accedere esclusivamente presso le sedi individuate. L’esito sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente. Si ricorda che la sezione Covid del sito di ATS, dedicata al rientro a scuola, è in continuo aggiornamento e raccoglie informazioni utili relative all’anno scolastico 2020-2021.