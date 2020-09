Auto ribaltata questa mattina – poco prima di mezzogiorno – sulla provinciale 13 a Scaria in Alta Valle Intelvi. Momenti di grande paura per i quattro occupanti della vettura, finita a ruote all’aria per cause da accertare (pare dopo l’impatto con un cordolo, ma resta da confermare). I quattro a bordo estratti illesi anche se sotto choc. In posto anche la Cri di Porlezza ed i pompieri arrivati da San Fedele Intelvi e Menaggio.

