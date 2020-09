Introduce: Antonio Montagnoli, Università dell’Insubria, “La plastica che sfugge”

Interventi:

Roberta Bettinetti , Università dell’Insubria, “Le plastiche in acqua dolce: il caso del Lago di Como”

, Università dell’Insubria, “Le plastiche in acqua dolce: il caso del Lago di Como” Francesca De Falco , Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), “Le microplastiche nascoste nel nostro quotidiano: il lavaggio degli indumenti”

, Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), “Le microplastiche nascoste nel nostro quotidiano: il lavaggio degli indumenti” Andrea Franzetti , Università di Milano-Bicocca, “Plastica nei ghiacciai: come ci è arrivata? I processi di trasporto delle plastiche in ambiente”

, Università di Milano-Bicocca, “Plastica nei ghiacciai: come ci è arrivata? I processi di trasporto delle plastiche in ambiente” Stefania di Vito , Ufficio scientifico Legambiente e progetto Life Blue Lakes, “Mari, laghi e spiagge di plastica”

, Ufficio scientifico Legambiente e progetto Life Blue Lakes, “Mari, laghi e spiagge di plastica” Enzo Tiso, Medico del lavoro, “Plastiche ed effetti sulla salute umana”

Modera: Giacomo Magatti, Università di Milano-Bicocca e Rete Clima. Eccolo ai nostri microfoni

DATA E SEDE

Venerdì 18 settembre 2020 ore 21, al Teatro Nuovo di Rebbio (Como, Via Lissi 9).

Ingresso libero con iscrizione obbligatoria a questo link (posti limitati nel rispetto delle indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2).

ORGANIZZATORI

Appuntamento realizzato all’interno di NON È L’ISOLA, manifestazione promossa e realizzata da L’isola che c’è – Rete Comasca di Economia Solidale, Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria e Cooperativa Sociale Ecofficine.

Manifestazione organizzata nell’ambito del Progetto Como Futuribile, progetto di Arci Como, Auser Como, Legambiente Como e L’isola che c’è, con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017.

Per ulteriori dettagli: 331.6336995 – fiera@lisolachece.org – www.lisolachece.org

MERCATO “NON È L’ISOLA”

sabato 19 settembre dalle 8 alle 18

Parco dei Missionari Comboniani di Rebbio in Via Salvadonica 3

MATTINO:

♦ORE 10.00 – 11.30 (per tutti)

“La plastica nella quotidianità – Dagli arredi alle confezioni alimentari, la plastica è diventata parte della nostra quotidianità. Quali solo le alternative? Come ridurre il nostro consumo di plastica?”

Momento di confronto in cerchio a cura di Evekeia (massimo 15 persone)

♦ORE 10.30 – 11.30 (per bambini 6 – 11 anni)

“Doni di parole: trovare le parole giuste non è facile, ma sono sempre quelle che riescono a farci stare bene”

Laboratorio di scrittura creativa a cura di Coordinamento comasco accoglienza minori (massimo 12 persone)

♦ORE 11.00 – 12.00 (per tutti)

“Creiamo con le nostre mani, il martello e l’incudine, un bracciale semplice ed essenziale nella forma a evocazione dei gesti più universali e profondi della natura”

Laboratorio sul rame a cura di Officine Urania (allo stand, massimo 2 persone alla volta)

♦ORE 11.30 – 12.30 (per bambini 6 – 11 anni)

“Dalla plastica nascono…”

Racconto animato con laboratorio per realizzare un piccolo orto in cassetta da contenitori di plastica di riuso a cura di Battito d’ali (massimo 15 persone)

♦ORE 11.30 – 12.30 (per adulti)

“Il processo decisionale dell’alveare. Un esempio di democrazia diretta?”

Incontro sulla vita delle api a cura di Apicoltura Gallo (massimo 10 persone)

POMERIGGIO:

♦ORE 14.00 – 15.00 (per bambini 6 – 11 anni)

“Doni di parole: trovare le parole giuste non è facile, ma sono sempre quelle che riescono a farci stare bene”

Laboratorio di scrittura creativa a cura di Coordinamento comasco accoglienza minori (massimo 12 persone)

♦ORE 14.00 – 15.00 (per famiglie)

Presentazione del libro “Il viaggio di una scatola anfibia” di Francesca Lironi (massimo 15 persone)

♦ORE 15.00 – 16.00 (per tutti)

“La plastica nella quotidianità – Dagli arredi alle confezioni alimentari, la plastica è diventata parte della nostra quotidianità. Quali solo le alternative? Come ridurre il nostro consumo di plastica?”

Momento di confronto in cerchio a cura di Evekeia (massimo 15 persone)

♦ORE 16.00 – 17.00 (per bambini e ragazzi 6 – 18 anni)

“Sperimentiamo giocoleria ed equilibrismi più improbabili”

Laboratorio di movimento a cura di AllinCirco (massimo 15 persone)

♦ORE 16.00 – 17.00 (per famiglie)

“Sosteniamo-Qi: laboratorio di Shiatsu familiare per tutti”

Laboratorio di movimento a cura di Hakusha (massimo 15 persone)

♦ORE 17.00 – 18.00 (per tutti)

Esibizione di Lindy Hop a cura dei maestri di Swinging Folks

TUTTO IL GIORNO

Scuola di musica a cielo aperto: lezioni gratuite di chitarra, basso, batteria, piano, canto, armonica e tante altre novità a cura di Associazione Musicale TILT – Trova il tempo

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A TUTTI I LABORATORI PRESSO IL MERCATO

Per ulteriori informazioni: 331.6336995 – fiera@lisolachece.org – www.lisolachece.org