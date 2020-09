SixthContinent: le shopping card che facilitano la spesa al supermercato

Partiamo da una domanda che potrebbe sembrare banale, ma fondamentalmente non lo è: di cosa l’uomo non può assolutamente fare a meno? Di mangiare, ovviamente! Semplice e conciso: è uno dei bisogni primari a cui non si può proprio ovviare. Quando dobbiamo scegliere dove fare la spesa diversi sono i parametri che consideriamo: innanzitutto, la varietà della scelta. Tendiamo a prediligere i supermercati che presentano un’ampia scelta di prodotti in modo da acquistare in una sola volta quello che ci serve; inoltre, si prediligono i supermercati dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Tutti abbiamo bisogno di risparmiare e, quindi, tendiamo ad affidarci ai volantini per visualizzare le offerte che fanno al caso nostro. Tra i supermercati che permettono di combinare qualità, scelta e prezzo vantaggioso sono MD e Carrefour. MD è una delle più importanti catene della distribuzione italiana. Offre quotidianamente ai propri clienti prodotti di qualità a prezzi contenuti, affermandosi sempre più come marchio della buona spesa. È possibile fare un discorso analogo per il gruppo Carrefour che è uno dei primi distributori in Europa e nel mondo. Carrefour è presente in 18 regioni italiane ed è un punto di riferimento anche nelle piccole realtà. Ma oltre alla questione del “cosa” acquistare e “dove”, non è raro porsi il problema di “come” fare la spesa. Infatti, sono sempre di più le famiglie che utilizzano i buoni pasto o altri voucher per acquisti di generi alimentari. Analogamente si possono acquistare delle shopping card digitali, ad esempio quelle di SixthContinent, utilizzabili su tutti gli articoli presenti nei supermercati online e fisici, che danno diritto anche a dei prezzi convenienti.

SixthContinent: come funziona e perché sceglierlo per i nostri acquisti?

Se non si è lontani dal mondo degli e-commerce e dello shopping online, SixthContinent non sarà un nome sconosciuto: piattaforma dall’utilizzo semplice, immediato e intuitivo, permette di beneficiare di prezzi vantaggiosi e di shopping card digitali che possono essere usate sia nei negozi online che in quelli fisici su moltissimi brand e tantissimi prodotti che coprono dalla cura della persona, a quella della casa, a quella della propria auto. Invece, chi non conosce o non ha mai utilizzato la piattaforma potrebbe provarla e apprezzarne la facilità di utilizzo. Nonostante la bufera mediatica che ha colpito SixthContinent, l’azienda non si è lasciata intimorire e procede per la sua strada, procedendo legalmente per dimostrare la conformità delle proprie attività, e lavora per garantire il massimo della tutela e dei vantaggi per i suoi utenti. Infatti, le shopping card permettono non solo di avere degli sconti, ma anche di accumulare crediti che nel tempo permetteranno di beneficiare di numerosi vantaggi. Sulla piattaforma SixthContinent è possibile acquistare shopping card che coprono ogni aspetto della nostra vita e, quindi, anche spendibili nella catena MD o Carrefour. Queste hanno la validità di un anno, sono cumulabili tra loro e possono essere utilizzate in più soluzioni in modo semplice. Infatti, basta mostrare in cassa il codice a barra presente sulla carta; è possibile in alcuni casi utilizzarle sugli store online, incollando semplicemente il codice nel carrello del sito prima di processare l’ordine. Una comodità non indifferente per chi vuole provare un metodo di pagamento alternativo, ricevendo dei validi vantaggi!