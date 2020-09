Proprio oggi è pervenuta ad ATS la segnalazione di un caso di Covid positivo in un ragazzo di 16 anni residente nel comasco e che frequenta un liceo di Como. Si tratterebbe dello scientifico del Giovio di Camerlata anche se da Ats manca la conferma diretta. Il tampone è stato eseguito in data 16 settembre con referto di esito positivo appunto pervenuto in data 16 Settembre; il ragazzo è asintomatico.

ATS, come da protocollo, ha attivato immediatamente l’inchiesta epidemiologica tramite la scuola, come da protocollo. Sono considerati, in questo caso, contatti stretti i compagni di classe (26 in totale) che sono stati individuati dagli operatori di ATS per l’avvio dell’isolamento fiduciario che durerà per 14 giorni dopo l’ultimo contatto scolastico con il compagno positivo (avvenuto il giorno 15). Durante tale periodo gli studenti saranno inoltre sottoposti a tampone e solo se lo stesso avrà esito negativo potranno riprendere la frequenza della collettività scolastica. La positività è emersa a seguito di inchiesta epidemiologica avviata su un piccolo cluster amicale di ragazzi positivi non frequentanti alcuna comunità scolastica.

Come da protocolli, i docenti, fatte salve specifiche situazioni di rischio individuale, non sono considerati contatti stretti se hanno operato con mascherina chirurgica e osservanza del distanziamento fisico. Pertanto gli stessi potranno continuare la loro attività lavorativa in altre classi.

Al referente Covid della scuola è stato raccomandato di attivare la sanificazione dell’aula interessata e degli spazi comuni frequentati dal caso. L’inchiesta prosegue per tracciare altri contatti extrascolastici del caso e adottare le conseguenti misure di sanità pubblica. E’ stata altresì attivata la sorveglianza sanitaria sull’intera comunità tramite i medici di base e i pediatri di famiglia del territorio.

Va precisato che, a parte per la classe del ragazzo risultato positivo, le altre classi del Liceo Giovio continueranno regolarmente da domani le loro lezioni. Senza alcuna interruzione del programma.

E questi sono i dati odierni, della Regione, per l’emergenza sanitaria. Nel nostro territorio, oltre al giovane studente comasco, altri sei casi di persone positive al Covid. Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.757). Sono 281 i casi positivi per una percentuale pari all’1,29%. Nessun contagio a Mantova.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 21.757, totale complessivo: 1.889.861

i nuovi casi positivi: 281 (di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 78.240 (+130), di cui 1.413 dimessi e 76.827 guariti

in terapia intensiva: 32 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 272 (+8)

i decessi, totale complessivo: 16.906 (+1)

I nuovi casi per provincia: