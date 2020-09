Il suo ultimo viaggio terreno. Dall’obitorio dell’ospedale Sant’Anna alla parrocchia di San Rocco, lì dove ha aiutato decine e decine di persone in questi anni. La salma di don Roberto Malgesini ha lasciato oggi l’ospedale di San Fermo – dopo il via libera della Procura di Como per la sepoltura – ed ha fatto una sosta (per volontà dei familiari) davanti alla chiesa dove ha lavorato in questi anni e dove martedì mattina ha trovato la morte. Aggredito ed ucciso da una persona che lui stesso aveva aiutato, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

Qui la nostra presa diretta del corteo funebre che lascia l’ospedale di San Fermo scortato da polizia locale e polizia penitenziaria.

E nell’altro video l’ultimo saluto, commosso, dei suoi fedeli a San Rocco. Presenti la sorella Caterina ed il fratello Mario. Il funerale di don Roberto, in forma privata su volere della famiglia, a Cosio Valtellino dove era nato 51 anni fa.