Nella nottata odierna, pochi minuti dopo la mezzanotte, personale delle Volanti della Questura, si portava in viale Puecher per segnalazione di persona violenta. Sul posto, l’attenzione degli operatori veniva attirata da numerose persone che richiedevano l’intervento perchè poco più avanti due uomini stavano litigando ed uno dei due veniva indicato come persona violenta. A lui veniva richiesto di esibire i documenti di identificazione, ma per tutta risposta l’uomo diceva di esserne sprovvisto e cercava di aggredire i poliziotti con pugni e calci, rivolgendo al loro indirizzo frasi oltraggiose ed offensive. Dopo non poche resistenze veniva bloccato ed accompagnato presso gli uffici della Questura, dove veniva identificato per S.G., cittadino italiano classe 1982, residente a Solaro (MI), con precedenti in materia di reati contro il patrimonio e la persona, sottoposto in regime di detenzione domiciliare dal 21 gennaio scorso per i reati di lesioni, ricettazione e riciclaggio.

Durante la permanenza negli uffici di Polizia, l’uomo continuava con il suo atteggiamento, aggressivo, offensivo ed oltraggioso ed in considerazione della flagranza di reato, è stato arrestato per i reati di evasione, resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale e per avere danneggiato una volante durante il suo accompagnamento in Questura. Due operatori di Polizia, ricorrevano alle cure dei sanitari e venivano giudicati guaribili in giorni 7 giorni-

L’uomo veniva e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nel pomeriggio odierno, e si è concluso con la convalida dell’arresto e la condanna ad anni 3 e mesi 10 di reclusione con traduzione immediata presso la Casa Circondariale di Como.