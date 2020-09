Cantù, si terrà martedì il consiglio comunale aperto ai cittadini

Il prossimo lunedì sarà possibile, per gli enti, le parti sociali rappresentate e le categorie di cittadini portatori di interesse, presentare all’amministrazione comunale di Cantù le eventuali candidature per la partecipazione al consiglio comunale, in adunanza aperta con presenze fisiche contingentate, previsto per il prossimo martedì 22 settembre alle ore 20.30.

Il consiglio comunale, che si terrà presso il Salone dei Convegni “XXV Aprile” di Piazza Marconi a Cantù, avrà come tema la “Ripresa in tempi di pandemia”. Per decisione del presidente dell’assemblea Mirko Gaudiello, le candidature dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di Piazza Parini 4, con consegna a mano, lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12, utilizzando il modulo da compilare scaricabile dal sito del Comune.

Sul modulo, oltre alle proprie generalità, andrà specificato se si intende partecipare come semplici uditori o prendendo parte alla discussione, indicando l’oggetto del proprio intervento. Il limite dei posti in sala è fissato a 35 persone.

Per info: contattare il numero di telefono 031-717202 – scrivere una mail all’indirizzo comune.cantu@pec.regione. lombardia.it