Movimentato episodio questo pomeriggio in via Santa Marta a Como: una pattuglia della Polizia locale è intervenuta per verificare la presenza di una persona sottoposta a Tso e scappata dall’ospedale di Cantù poco prima. L’uomo, un italiano di 45 anni, si trovava in casa, in un appartamento al secondo piano, e vedendo gli agenti ha chiuso la porta. Sono stati chiamati i rinforzi, gli agenti hanno sfondato la porta e trovato la casa piena di fumo mentre stava divampando un incendio. Hanno trovato e portato in salvo l’uomo, all’esterno, dove nel frattempo sono arrivati i soccorsi sanitari ed i vigili del fuoco. L’uomo è stato intubato e trasportato all’ospedale Sant’Anna. Un ufficiale della Polizia locale è rimasto intossicato ed è stato portato all’ospedale Valduce in condizioni non gravi. (il video della nostra presa diretta)

«Ringrazio sinceramente gli operatori della Polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorritori – commenta l’assessore alla Polizia locale Elena Negretti – che oggi con il loro intervento hanno fatto il possibile per salvare la vita a un uomo, anche rischiando la propria incolumità. Lo spirito di servizio che hanno dimostrato ancora una volta nel proprio lavoro deve essere di esempio a tutti noi».