Le ricerche sono iniziate ieri sera. Dopo l’allarme scattato per il mancato rientro a casa – un appartamento che ha in affitto qui da quanto si è appreso – di un 70enne uscito ore prima per una passeggiata nei boschi della zona. Il pensionato, uscito di casa in località Rozzo (centro paese) senza il telefonino, non avrebbe dato notizie di sè da ieri pomeriggio. E così ecco che è scattata la macchian dei soccorsi: sede operativa, con i mezzi di pompieri e Protezione civile, all’esterno del comune. Impegnati anche i carabinieri e tanti volontari per le sue ricerche che sono riprese in mattinata.

