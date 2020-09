Il cd si intitola “Manicomi” ed è l’oggetto del desiderio per diverse migliaia di desfans. Il primo e unico (vero) album dei De Sfoos, uscito nel 1995 in poche copie e mai ripubblicato, sarà disponibile dal 25 settembre in cd e in cofanetto deluxe/limited edition autografato (doppio vinile + CD).

Con la sua mitica copertina che riproduce l’etichetta dell’amaro Braulio, “Manicomi” (MyNina / Artist First), contiene 15 brani rimasterizzati tra i più amati del repertorio di Davide Van De Sfroos, La Curiera, Ul Diavul, De Sfroos per anni sigla dei concerti, la stessa Manicomi e ancora celebri personaggi del mondo “di sfroso”, Anna, Lo Sconcio, Zia Luisa, Nonu Aspis.

Da oggi il disco è in pre-order su iTunes e pre-save su Spotify al link https://desfroos.lnk.to/Manicomi_Pre.

Una notizia attesa da coloro che hanno conosciuto Davide Van De Sfroos nel corso degli anni e non sono mai riusciti a completare la discografia del cantautore laghèe se non scaricandolo illegalmente dalla rete o con copie masterizzate e contraffatte.

Ma la vera notizia è che i De Sfroos sono tornati insieme dopo 25 anni proprio per ripubblicare l’album. La band, nata in Tremezzina negli anni ’90 da un’idea di Davide Bernasconi (De Sfroos) e Alessandro Giana (Frode), si è subito fatta amare localmente per l’uso del dialetto e l’ispirazione folk, per un lustro hanno portato la loro musica sui palchi comaschi, lecchesi e ticinesi accrescendo, man mano, la loro fama fino alla pubblicazione di “Manicomi” preceduto da due registrazioni su audio-cassetta (Ciulandari e Viif). Nel 1998 la band si è sciolta e i diritti di edizione dell’album sono rimasti congelati per 25 anni.

Ma l’onda riporta a riva le cose e, dal 25 settembre, “Manicomi” tornerà sugli scaffali dei negozi di dischi e disponibile du tutte le piattaforme digitali in versione rimasterizzata per gustarne il sound, ancora un po’ incerto, ma ricco di energia e amore per queste terra lariane. Il disco è dedicato a Marcu De La Guasta (Marco Pollini), uno degli storici componenti della band venuto a mancare nel 2017. Oggi i De Sfroos sono: Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi). Grazie ragazzi.

Chissà se questa reunion la vedremo anche sui palchi del 2021.